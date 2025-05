Redding is nog niet zeker, maar Cercle Brugge kondigt al eerste transfer aan

Cercle Brugge moet zich via de barrages proberen te redden. In een dubbele confrontatie met Patro Eisden Maasmechelen zal de Vereniging haar laatste strohalm moeten grijpen om in de Jupiler Pro League te blijven. Ondanks dat heeft het wel al een eerste transfer geofficialiseerd voor volgend seizoen.

Lawrence Agyekum zal ook volgend seizoen de groen-zwarte kleuren van Cercle Brugge verdedigen. De jonge middenvelder speelde dit seizoen op huurbasis van RB Salzburg uit Oostenrijk. Cercle heeft besloten om de aankoopoptie van de Ghanees te lichten. En zo tekent Agyekum een contract bij de Vereniging tot 2029. Een eventuele degradatie heeft hem niet afgeschrikt om nu al zijn contract te tekenen. Agyekum speelde dit seizoen al 44 wedstrijden voor Cercle. Hij kon daarin tweemaal scoren. Na een woelig seizoen waarin hij met Bernd Storck al aan zijn vierde trainer toe is, moeten de Bruggelingen zich tegen Patro Eisden Maasmechelen verzekeren van het behoud. Vorig seizoen speelde Cercle Brugge een geweldig seizoen dat uiteindelijk resulteerde in Conference League-voetbal. De combinatie bleek best zwaar en dit seizoen verkeerde de Vereniging continu in degradatiegevaar. De eerste wedstrijd van de barrages staat komende zondag op het programma. Agyekum zal, gemotiveerd door zijn pas getekende contract, er alles aan doen om zijn werkgever in de eerste klasse te houden.