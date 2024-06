Courtois reageert ook zelf na tweede CL-winst en zijn basisplaats: "Vraag de coach maar eens wat er gebeurd zou zijn"

Thibaut Courtois heeft in België heel wat krediet verloren, zo blijkt uit de reacties van fans op sociale media. Maar hij is wel de enige Belg die twee keer de Champions League wist te winnen als basisspeler. Feit is dat hij één van de beste - zo niet de beste - doelmannen ter wereld blijft.

Courtois had een seizoen om van te gruwelen. Eerst een zware knieblessure en daarna een probleem aan de andere knie toen hij net hersteld was. Maar hij sloot af met de meest positieve noot die er kan zijn.

"Dit is geweldig”, zei Courtois. “Het was een persoonlijke overwinning om hier deze finale te spelen. Bovendien hadden we het in de eerste helft heel moeilijk."

"Zij waren beter, we verloren te veel ballen en ze waren goed op de counter, maar we hebben bij de rust gezegd: we leven nog en we hebben het ergste doorstaan. De coach heeft dan nog een aantal dingen gezegd en de tweede helft waren we beter. Het is geweldig om een verschrikkelijk seizoen af te sluiten met een overwinning in de Champions League.”

Andrey Lunin deed het bij zijn afwezigheid heel goed, maar Carlo Ancelotti twijfelde amper toen de CL-finale eraan kwam. Courtois wou zijn vervanger bedanken om hen zover te brengen.

“Ik ben rustig. De coach weet wat hij aan me heeft. Lunin heeft ook een geweldig jaar gehad. We moeten hem bedanken”, vertelt hij aan de Catalaanse krant El Mundo Deportivo. “Maar uiteindelijk wist ik dat ik goed was. In de wedstrijden die ik speelde, voelde ik me goed en op training zat ik ook op hoog niveau. Je moet de coach vragen wat er gebeurd zou zijn als Andrey deze week niet ziek was geweest."