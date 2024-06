Spaanse pers lyrisch over Courtois: "De Groene Wand voor de Gele" en "Van een andere planeet"

Thibaut Courtois in doel zetten was een 'no brainer' voor Carlo Ancelotti. In de grootste match ter wereld wil je de beste doelman ter wereld. En dat bewees hij nog maar eens. De van een zware knieblessure herstelde keeper zorgde er in de eerste helft voor dat Real nog een kans maakte.

De Spaanse pers is dan ook lyrisch. Vooral het Real-gezinde Marca laat zich volop gaan. Hij kreeg dan ook een 10 op 10 van hen. “Voor Courtois werd het opnieuw een finale voor de overlevering, in een match waarin hij beslissend was om de ploeg doorheen haar slechtste momenten te loodsen", schrijft de krant. "Verrichtte reddingen die alleen maar de beste keepers ter wereld gegeven zijn. Zijn eerste Champions League-match dit seizoen, maar hij speelde alsof hij nooit was weggeweest." "Veranderde zich in een reus toen Adeyemi alleen op hem afkwam en liet ook daarna nog enkele keren zien dat hij over gouden handen beschikt. In die eerste helft was Courtois de beste speler van Real. Veruit.” El Pulpo - de Octopus - werd ook bewierookt op hun Twitter-pagina. “Courtois is van een andere planeet. Hij heeft het voorbije jaar twee knieoperaties ondergaan en lag negen maanden in de lappenmand." "En dan toch nog op tijd in topvorm voor de Champions League-finale. Zijn match was spectaculair: stopte alles wat op hem afkwam en sloot zelfs een bondgenootschap met de palen op Wembley.” Ook bij AS enkel maar superlatieven. “Courtois was de Groene Muur voor de Gele. Füllkrug, Adeyemi en Sabitzer crashten los op hem. Hij pakte uit met twee cruciale interventies bij die kansen van Adeyemi en was ook erg alert bij die poging van Füllkrug, toen hij erop rekende dat die bal nog tegen de paal kon om dan als eerste bij de rebound te zijn.”