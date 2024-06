Deze man is de enige schuldige waarom er drie 'pitch invaders' te zien waren tijdens de Champions League-finale

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Tijdens de Champions League-finale verschenen drie pitch invaders die selfies namen met Bellingham en Vinicius. Een van hen imiteerde Ronaldo's Siu-viering, wat het publiek van Real Madrid vermaakte. Uiteindelijk werden ze overmeesterd met hulp van Dortmund-middenvelder Marcel Sabitzer.

De drie veldbestormers droegen T-shirts met de naam van streamer Mellstroy, wiens echte naam Andrey Burim is. Deze Wit-Russische gamer heeft miljoenen volgers op Instagram en TikTok dankzij zijn populaire gamevideo's op YouTube.

Burim had zijn volgers uitgedaagd met een weddenschap: degene die het veld kon betreden met 'Mellstroy' op zijn shirt, zou 350.000 euro winnen. De eerste invader nam selfies met Bellingham en Vinicius.

Naast een mogelijk stadionverbod zullen de pitch invaders waarschijnlijk een deel van het prijzengeld moeten gebruiken om de boetes te betalen die ze krijgen opgelegd.

De incidenten roepen vragen op over de veiligheid, vooral gezien de draconische veiligheidsmaatregelen die eerder waren ingesteld, zoals na de problemen tijdens de finale van het EK 2021 bij Wembley.

Op sociale media is er veel kritiek op de gebrekkige veiligheid, aangezien het trio in staat was het veld op te lopen ondanks de voorzorgsmaatregelen bij de wedstrijd.