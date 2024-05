OFFICIEEL: Zulte Waregem promoveert niet naar hoogste niveau, maar zijn trainer doet dat wel via nieuwe uitdaging

De trainerscarrousel trekt zich nog wat meer op gang. Zulte Waregem en zijn trainer verkondigen belangrijk nieuws: ze gaan uit elkaar. Vincent Euvrard gaat immers Dender coachen.

Het was een rollercoaster van een seizoen voor Euvrard, die na de promotie met RWDM nog voor de start van de competitie aan de kant werd gezet. Een nieuwe kans volgde bij Zulte Waregem, maar Euvrard kon er niet het maximale uithalen. Ook in de eindronde voor een eventueel derde promotieticket liep het mis voor Essevee.

Sinds Timmy Simons naar Westerlo trok, zat het al langer in de pijplijn dat Euvrard de nieuwe coach van Dender zou worden. Zulte Waregem heeft het einde van zijn samenwerking met zijn T1 bevestigd. "De club wenst hem succes met al zijn sportieve plannen", klinkt het. Dender bevestigt de komst van Euvrard op zijn webstek.

𝗘𝗦𝗦𝗘𝗩𝗘𝗘 𝗘𝗡 𝗧𝗥𝗔𝗜𝗡𝗘𝗥 𝗘𝗨𝗩𝗥𝗔𝗥𝗗 𝗨𝗜𝗧𝗘𝗘𝗡



Coach Vincent Euvrard beslist voor een nieuwe uitdaging. De wegen van Euvrard en Essevee scheiden nadat de coach in september 2023 werd aangesteld. De club wenst hem succes met al zijn nieuwe sportieve plannen. pic.twitter.com/LrXXhgb2Vo — SV Zulte Waregem (@esseveeofficial) May 31, 2024

"Na het eerste gesprek met de CEO had ik meteen een goed gevoel bij FC Dender. Hoe de club bijna geruisloos van derde naar eerste klasse is gegaan, sprak me enorm aan. Naast dit goed gevoel kan ik me spiegelen met de normen, waarden en toekomstvisie van de club", verklaart Euvrard de overstap naar de promovendus.

"Samen gaan we de komende weken en maanden hard werken om de ploeg klaar te krijgen voor de start van het nieuwe seizoen", beseft hij dat er ook wel werk op de plank ligt. Ondertussen voeren ze bij Zulte Waregem vergevorderde onderhandelingen met de potentiële opvolger van Vincent Euvrard aan de Gaverbeek.