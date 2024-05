Verrassende wending van formaat: Belgische trainer Will Still neemt opvallend besluit over kans bij Engelse ploeg

Will Still is na zijn periode bij Reims rijp voor een nieuw avontuur. Een Engelse ploeg leek zijn volgende werkgever te worden, maar de overeenkomst lijkt toch niet door te gaan.

Still zou aan de slag kunnen gaan in Engeland, wat nog altijd als zijn tweede thuisland wordt beschouwd. De nog steeds amper 31-jarige coach stond dicht bij The Championship. Er waren immers onderhandelingen aan de gang met Sunderland AFC, dat dit seizoen op een zestiende plaats eindigde in de Engelse tweede klasse.

Sunderland speelde in het seizoen 2016-2017 voor het laatst in de Premier League. Volgens SkySports kunnen de besprekingen tussen Still en Sunderland zo goed als voor bekeken gehouden worden. Nochtans was onze landgenoot het erg aan het overwegen om de ploeg te leiden en was hij daar al heel erg ver in gegaan.

Will Still heeft Sunderland ernstig overwogen

Zo zou hij al bekeken hebben wat de opties waren om te wonen in het noordoosten van Engeland. Ondertussen zijn bij hem echter de bezorgdheden gegroeid over het feit of Sunderland wel voldoende kan investeren om zijn spelerskern te versterken. Ook over de invulling van de technische staf zou Still zijn twijfels hebben.

BREAKING: Sunderland's talks to make Will Still their new head coach are all but over 🚨



The Belgian had gone as far as to look into where he could live the North East at one point, but he has concerns over investment & the make-up of staff. pic.twitter.com/JY6w4fnd2T — Sky Sports News (@SkySportsNews) May 31, 2024

In die mate zelfs dat al bijna volledig een streep getrokken kan worden door dit hele verhaal. Afwachten of Sunderland hem toch nog opnieuw aan de onderhandelingstafel kan krijgen. Hij heeft ook al met Norwich City gesproken, maar voorlopig is het ook met die Championship-ploeg niet tot een akkoord gekomen.

Nieuwe kans in Ligue 1 kan ook nog

Een nieuwe passage in Frankrijk behoort ook nog altijd tot de mogelijkheden. Zo werd Still onlangs nog in verband gebracht met RC Lens.