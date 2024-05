Will Still heeft een nieuwe club gevonden en neemt ook zijn broer mee

RC Lens is op zoek naar een nieuwe coach vanwege het vrijwel zekere vertrek van Franck Haise naar Nice. De club overweegt Will Still en Luka Elsner als belangrijkste kandidaten.

De situatie bij Lens is momenteel chaotisch, met veel personeelswisselingen en geen officiële communicatie vanuit de club. Joseph Oughourlian heeft de leiding overgenomen, en er zijn nieuwe aanstellingen gedaan, waaronder Diego Lopez Gomez en Pierre Dréossi. Het nieuwe seizoen moet snel beginnen met een duidelijk organigram om de rust binnen de club en onder de supporters te herstellen. De beslissingen over de nieuwe coach zullen stap voor stap worden genomen. Intussen zijn er wel al gesprekken geweest met Still, die dit seizoen ontslagen werd bij Stade Reims. Daar vierde hij zijn grote doorbraak toen hij in 2021 hoofdcoach werd van de Franse club. Still's aanstelling maakte hem een van de jongste hoofdcoaches in de top van het Europese voetbal. Zijn benoeming werd met enige scepsis ontvangen vanwege zijn jonge leeftijd en beperkte ervaring, maar hij wist al snel zijn waarde te bewijzen door het team succesvol te leiden en positieve resultaten te behalen. Dit seizoen liep het daar heel wat minder en werd hij dus ontslagen. Ook Luka Elsner is in beeld bij Lens. Maar de kans bestaat ook dat er nog een verrassing uit de bus valt.