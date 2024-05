Geloof bij deze Champions League-finalist is enorm: "We kunnen elke tegenstander ter wereld aan"

Zaterdagavond wordt de finale van de Champions League gespeeld in Londen. Borussia Dortmund kijkt Real Madrid in de ogen. De Duitsers hebben er alvast heel veel zin in.

Nico Schlotterbeck was aanwezig op de persconferentie en kwam uitleggen dat het geloof er is bij de spelers. "Tegen PSG hielden we twee keer de nul. Dat is niet normaal", begon hij.

"We weten nu ook dat we elke tegenstander ter wereld kunnen verslaan. Als we daar morgen allemaal in geloven, hebben we ook een goede kans om te winnen", gaat de Dortmund-verdediger verder.

Zijn ploegmaat Julian Brandt beseft maar al te goed dat er van zulke finales vooral moet genoten worden. "We moeten van de wedstrijd in het moment genieten. Dit maak je niet veel mee in je leven. Er is niets beter dan dit, je speelt in het beste stadion van de wereld tegen de beste ploeg van de wereld."

Maar om de beker met de grote oren mee naar Duitsland te mogen nemen, moet Dortmund eerst winnen van Real, wat geen makkelijke opdracht zal worden. Toch heeft coach Edin Terzic dat zelfs Los Blancos zwakke punten heeft.

"Ja, we hebben daarover gepraat, ik ga dat wel niet publiek doen nu", vertelde Terzic. "Ik wil het niet over hun zwakke plekken hebben. Maar er zijn zaken die ze minder leuk vinden, dat geeft ons een goed gevoel om een goede wedstrijd te spelen."