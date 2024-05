📷 'STVV moet topkandidaat als vervanger voor Fink van lijstje schrappen'

Geen Thorsten Fink meer langs de zijlijn volgend seizoen bij STVV. De Kanaries zien hun coach richting de buren van KRC Genk vertrekken. Daar is het wel nog wachten op de officiële aankondiging, maar die zou begin volgende week eraan komen.

KRC Genk moest op enkele matchen van het einde van de Champions’ Play-offs op zoek naar een nieuwe trainer, nadat Wouter Vrancken zijn vertrek aankondigt. Hij zal normaal de nieuwe coach van KAA Gent worden.

STVV ging op zoek naar een nieuwe coach en leek bij Gaetan Englebert van RFC Luik zijn nieuwe coach bijna beet te hebben. Bijna, want de Waalse club kondigde vandaag aan dat Englebert en zijn staff verlengen voor de komende drie seizoenen.

En dus is de zoektocht opnieuw open naar een nieuwe coach. Volgens transferjournalist Sacha Tavolieri gaat STVV opnieuw op zoek naar een Duitser om de club te leiden.

Voorlopig noemt Tavolieri nog geen naam van wie mogelijk in beeld is om op Stayen de opvolger van Thorsten Fink te worden.

🇩🇪🐥 #STVV leaders favorite choice's to get a new GERMAN coach. That's their priority yet.

