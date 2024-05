'Reden bekend waarom Fink nog niet voorgesteld werd bij KRC Genk'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Thorsten Fink wordt de nieuwe trainer van KRC Genk. Dat lijkt al enkele dagen zeker, maar tot een officiële voorstelling kwam het nog niet.

Enkele dagen geleden liet Thorsten Fink weten dat zijn verhaal bij STVV helemaal voorbij is. Hij werd ervoor al aan KRC Genk gelinkt en dat wordt ook zijn nieuwe uitdaging.

Toch is de officiële aankondiging er nog altijd niet. De deal is echter wel zo goed als helemaal afgerond. Beide clubs zijn er volgens Het Belang van Limburg al helemaal aan uit, al moeten er wel nog wat kleine lettertjes in het contract tussen de coach en de club besproken worden.

Dat zou vandaag gebeuren, maar loopt niet zo gemakkelijk om dat verschillende mensen die bij de deal betrokken zijn momenteel in het buitenland vertoeven. Dat zorgt voor de nodige vertraging bij het opstellen van het contract.

Barragematch

Volgens de krant wordt alles tussen Fink en de Limburgers vandaag afgerond, maar dan nog zou de officiële voorstelling niet vandaag of in het weekend volgen.

De reden daartoe is dat, zo schrijft HBVL, dat KRC Genk wil wachten tot na de Europese barragewedstrijd van zondag tegen KAA Gent om de komst van de nieuwe trainer officieel aan te kondigen.