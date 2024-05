Grote gevolgen staan op het spel voor Europees voetbal: Anderlecht moet kant kiezen in Champions League-finale

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Het is aftellen naar de Champions League-finale. Ook voor Anderlecht. Waarom? Omdat op het spel staat hoe het Europees voetbal eruit zal zien.

Hoewel je het tegendeel zou denken, is dat niet eens het meeste het geval voor beide finalisten. Borussia Dortmund eindigde op een teleurstellende vijfde plaats in de Bundesliga, maar mag volgend seizoen al zeker opnieuw naar het kampioenenbal omdat de Duitse clubs in Europa dit seizoen zo goed presteerden.

Real Madrid hoeft zich als Spaans landskampioen al helemaal geen zorgen te maken over Champions League-voetbal volgend seizoen. Voor andere ploegen kunnen er wel gevolgen verbonden zijn aan de uitkomst van de grote finale van zaterdagavond. Bij Sporza wijzen ze erop dat Anderlecht moet duimen voor Dortmund.

Impact op Anderlecht

Als Dortmund de finale wint, zal het in de Champions League van volgend seizoen van start gaan als titelverdediger en mag het Duitse voetbal zes ploegen afvaardigen. Dan gaat ook nummer 6 Frankfurt naar de grootste Europese competitie. Er is eveneens sprake van een sneeuwbaleffect dat ook impact heeft op RSCA.

Paars-wit heeft zich met zijn derde plaats in de Jupiler Pro League geplaatst voor de barrages van de Europa League. Als Dortmund wint, gaat Anderlecht echter rechtstreeks naar de groepsfase van de Europa League. Zo zouden de troepen van Brian Riemer toch al een ronde verder geraken zonder daar voor te moeten spelen.

Anderlecht hoopt op verrassing in CL-finale

Dortmund gaat de Champions League-finale natuurlijk wel in als underdog. Toch zullen ze in Brussel de vingers kruisen voor een verrassing van BVB.