Union SG geeft twee pionnen nieuw contract van vier jaar

Union SG heeft een nieuwe overeenkomst gesloten met Philippe Bormans en Chris O'Loughlin. Zij blijven tot 2028 bij de Brusselse club.

De CEO en sportief directeur van Union SG tekenden een contract van vier jaar. “Ik ben ontzettend blij dat Philippe en Chris nog minstens vier seizoenen bij ons blijven. Hierdoor kunnen we het werk dat we met z'n drieën in Union hebben gestoken tot een volledig decennium verlengen”, aldus voorzitter Alex Muzio.

Philippe Bormans (37) is sinds 2018 aan de slag als CEO bij Union, toen voorzitter Muzio en Langford Holdings Limited de club overnamen. Chris O’Loughlin (45) begon in 2019 bij Union als sportief directeur.

CEO Philippe Bormans: “Ik ben hier nu zes jaar, drie jaar in 1B, drie jaar in 1A. En vooral die laatste drie seizoenen hebben we heel veel mooie zaken meegemaakt. De overeenkomst voor de komende vier jaar bewijst dat er veel vertrouwen is bij beide partijen. Ik kijk ernaar uit om onze samenwerking verder te zetten, met de collega’s waarmee ik nu al samenwerk.”

Belangrijk voor de nabije en verre toekomst van de club blijft natuurlijk een nieuw stadion op de Bempt-site in Vorst. “De bouw van het nieuwe stadion is de belangrijkste uitdaging. Dat willen we nu ook echt gaan doen. Daarnaast gaan we onze jeugdwerking verder professionaliseren en een eigen oefencentrum opzetten voor onze A-ploeg”, aldus Bormans.

Voor Chris O’Loughlin is de verbintenis tussen hem en de club duidelijk: “Ik ben zeer gepassioneerd over wat ik en mijn team doen hier, en Union Saint-Gilloise betekent heel veel voor mij.”

De clubcultuur en het DNA van de ploeg gaan hand in hand voor sportief directeur O’Loughlin. “Het zijn niet zomaar spelers die naar Union komen. Het is belangrijk dat er een match is tussen speler en club en omgekeerd. Dat is wat ik probeer te verzekeren en hopelijk kunnen we dan de komende jaren de fans blijven gelukkig maken.”