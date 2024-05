Dries Mertens komt met klare taal over afscheidsmatch bij de Rode Duivels

Stiekem had hij er wel op gehoopt: het EK in Duitsland. Maar bondscoach Tedesco nam Dries Mertens niet op in zijn selectie.

Voor het eerst in tien jaar wordt er een groot voetbaltoernooi gespeeld zonder dat Dries Mertens aanwezig is. Het zorgt toch voor een onwennig gevoel bij onze landgenoot.

“Maar ik heb er vrede mee, hoor. Ik ben blij dat Tedesco en Vercauteren me zijn komen opzoeken om hun plannen met de nationale ploeg uit de doeken te doen. Vanaf dat moment waren de Rode Duivels voor mij een afgesloten hoofdstuk”, vertelt Mertens aan Het Nieuwsblad.

Hij liet de deur altijd op een kier staan, ook voor het EK volgende maand. “Als Tedesco me in uiterste nood nog had gebeld, dan zou ik niet getwijfeld hebben. Ik ben voor alle duidelijkheid blij dat dat niet gebeurd is. Want ik wil nu gewoon graag op vakantie.”

Geen afscheidsmatch

Voor Mertens deed het deugd om tijdens de interlandperiodes wat extra rust te hebben, want al dat reizen wordt door de buitenwereld stevig onderschat.

Mertens is bijzonder trots op zijn parcours bij de Rode Duivels. Toch blijft hij met een vervelend gevoel zitten. “Alleen spookt die ene WK-match tegen Frankrijk soms nog door mijn hoofd. Als we daar die corner niet tegen krijgen… We hebben onze derde plaats op dat WK uiteindelijk wel gevierd, maar het fuck-gevoel heeft mij bij lang overheerst. We hadden wereldkampioen kunnen worden.”

Over één ding spreekt Mertens alvast klare taal: moet de voetbalbond een afscheidsmatch aan hem wijden? “Dat hoeft niet”, is hij heel erg duidelijk.