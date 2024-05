Coach verrast met uitspraak over De Ketelaere: "Maak er met hem ruzie over"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Charles De Ketelaere is nog niet van de partij bij de Rode Duivels. Hij speelt zondag nog een inhaalwedstrijd met Atalanta.

Atalanta speelt zondag nog een laatste wedstrijd in de Serie A. De winnaar van de Europa League treft Fiorentina, zondag om 18 uur. Met een overwinning springen Charles De Ketelaere en co nog naar de derde plaats in de klassering van de Serie A.

Na een moeilijk eerste seizoen in Italië bij AC Milan is De Ketelaere helemaal ontbolsterd bij Atalanta onder trainer Gian Piero Gasperini. Dat zorgt er ook voor dat de club zijn aankoopoptie licht.

Ondanks aanbiedingen uit de Premier League blijft de trainer ook volgend seizoen aan boord bij de ploeg uit Bergamo. Een goede zaak, want Gasperini gelooft in onze landgenoot.

“Wanneer ik ervan overtuigd was dat De Ketelaere een spits is? Eigenlijk meteen”, aldus Gasperini op zijn persconferentie. “Ik heb het altijd gedacht: hoe verder hij van het doel staat, hoe moeilijker hij het heeft.”

“Soms maak ik er met hem ruzie over, omdat hij graag terugzakt om de bal te kunnen raken, maar hij moet voorin blijven. Dat betekent: doelpunten maken of zijn ploegmaten laten scoren. Gelukkig heeft hij nog een grote progressiemarge.”