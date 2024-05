Jesper Fredberg blijft de kritiek op Anderlecht van zich afslaan: "Brian Riemer één van de beste coaches van het land"

Jesper Fredberg houdt zijn mediaronde om het seizoen van Anderlecht te analyseren. Brian Riemer wordt door zijn landgenoot uit de wind gezet, zoveel is duidelijk.

Brian Riemer ligt bij een deel van de paars-witte aanhang stevig onder vuur, vanwege het gebrek aan lef en aanvallend voetbal. En dat terwijl Anderlecht onder hem wel stukken beter heeft gedaan dan vorig seizoen. Al leefde het sentiment ook al maanden dat de positie in de stand beter was dan de kwaliteit van het voetbal.

Dat Anderlecht niet thuis gaf in de cruciale topper tegen Club Brugge en Riemer ook weinig offensieve impulsen gaf van aan de zijlijn, is een doorn in het oog. "Het resultaat van die match is ook wel hard binnengekomen bij Fredberg. "Ik ben nog nooit zo gedeprimeerd geweest als na de thuiswedstrijd tegen Club Brugge", zegt hij aan Sudinfo.

Fredberg staat volledig achter Anderlecht-coach Riemer

De CEO Sports van Anderlecht wil daarentegen absoluut niet alle schuld bij zijn landgenoot leggen. "Riemer is één van de beste coaches van het land", neemt Fredberg het fors op voor de coach van de nummer 3 uit het eindklassement. "Ik geloof dat we nog grote dingen kunnen laten zien in de toekomst", onderstreept Fredberg.

Met een positieve blik vooruit kijken mag. Al verandert het niets aan het feit dat het naast de titel grijpen een gemiste kans is. "We wilden pieken in de Champions’ Play-offs en daar zijn we niet in geslaagd", noteert Het Laatste Nieuws uit zijn mond.