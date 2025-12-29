'Vier ploegen uit Premier League jagen op Fernandez-Pardo'

Matias Fernandez-Pardo staat op de radar van meerdere Engelse clubs. De aanvaller van Lille wekt interesse in aanloop naar de wintermercato, en mogelijk profiteert KAA Gent mee via een doorverkoopclausule.

Premier League-clubs volgen Fernandez-Pardo

Vier Engelse ploegen volgen de 20-jarige aanvaller, waaronder Wolverhampton. Die club zoekt aanvallende versterking in januari en overweegt Fernandez-Pardo als optie.

De uiteindelijke keuze hangt af van de nieuwe trainer. Ook Leeds United, West Ham United en Brentford worden genoemd als geïnteresseerde partijen, aldus Give Me Sport.

Fernandez-Pardo tekende in augustus 2024 bij Lille, waar hij vastligt tot 2029. De transfersom bedroeg volgens bronnen tussen de 10 en 11,5 miljoen euro. Zijn huidige marktwaarde wordt door Transfermarkt geschat op 20 miljoen euro. In de Ligue 1 scoorde hij drie keer en gaf twee assists in slechts twee wedstrijden.

Gent mogelijk financieel betrokken

KAA Gent verkocht Fernandez-Pardo in de zomer van 2024. Het is niet bevestigd of er een doorverkoopclausule werd opgenomen, maar dat is gebruikelijk bij dit type transfer. Vaak gaat het om 15 tot 25 procent. Indien Lille tot verkoop overgaat, kan Gent dus een extra bedrag ontvangen.



De wintermercato biedt Lille de kans om kapitaal te genereren. Fernandez-Pardo’s prestaties en leeftijd maken hem aantrekkelijk voor clubs uit de Premier League. De timing van een eventuele deal hangt af van de sportieve noden en het profiel van de nieuwe coach.