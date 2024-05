Twee transfers van Anderlecht zijn zo goed als rond, aankondiging volgt snel

Volg Anderlecht nu via WhatsApp!

Jesper Fredberg gaat nog niet meteen op vakantie. De CEO Sports wacht tot zijn kinderen vakantie hebben om er een weekje tussenuit te knijpen. In de tussentijd wil hij nog heel wat werk gedaan krijgen.

De eerste stappen in de transfermercato zijn al gezet. Zeno Debast brengt straks heel wat geld in het laatje. Geld dat Fredberg zal kunnen gebruiken om de ploeg te versterken.

De twee eerste inkomende transfers zitten al in de pijplijn. En het hoeft niet te verbazen dat die zullen gedaan worden met Sevilla, waar Fredberg al heel wat spelers (op huurbasis) ging halen.

Er is een akkoord met de Spaanse club over Thomas Delaney. Anderlecht zal hem definitief overnemen en betaalt nog zo'n 1,5 miljoen euro voor de Deense international die volgend seizoen een pak belangrijker moet worden.

Ook over Ludwig Augustinsson is er een akkoord in de maak. De linksachter presteerde goed dit seizoen, maar kan nog beter. Als de Zweed de hele voorbereiding kan meemaken, zou hij een nog grotere meerwaarde moeten zijn.

Daarnaast wordt er snel werk gemaakt van nog een paar uitgaande transfers. Naar verluidt zou Kristian Arnstad dicht bij een nieuwe ploeg staan. Voor Amadou Diawara liggen de zaken veel moeilijker.