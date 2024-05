Jan Mulder merkte iets op bij Club Brugge-viering: "Misschien hypocriet van Verhaeghe en Mannaert"

Club Brugge nam voor de titelmatch tegen Cercle Brugge uitgebreid afscheid van Vincent Mannaert. Daarbij is Jan Mulder toch iets opgevallen dat hem van de lever moet.

In zijn column in HUMO heeft Mulder het over de innige knuffel tussen Bart Verhaeghe en Vincent Mannaert. De laatste maanden waren er nochtans heel wat verhalen naar buiten gekomen dat beide heren het niet meer al te best met elkaar konden vinden.

"Het technisch beste afscheid vond plaats in Brugge", aldus Mulder. "De succesvolle CEO Vincent Mannaert leefde al geruime tijd in onmin met voorzitter Bart Verhaeghe en had besloten de geliefde club te verlaten."

"Voor aanvang van het laatste play-offduel tegen Cercle Brugge sprak Verhaeghe dus een dankwoord en schonk hem een ingelijst Club-shirt met het nummer 12 en de naam Mannaert erop. Na de overhandiging van het afscheidscadeau omhelsde Verhaeghe zijn vertrekkende CEO innig en langdurig."

"De heren meenden er niks van. Misschien was het hypocriet wat Verhaeghe en Mannaert daar presteerden, maar ook juist leuk en goed voor de sfeer in het stadion. En waarom ook niet? Oud-Feyenoord-voorzitter Kieboom zei het al: ‘Waar staat geschreven dat ik consequent moet zijn?’"

Al moeten we erbij zeggen dat we in het stadion waren en dat er ook in de catacomben nog een langdurige knuffel volgde. Mannaert en Verhaeghe hebben samen Club weer helemaal op de kaart gezet. Zoiets veeg je niet weg in een paar maanden tijd.