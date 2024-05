Sterk signaal van bij Union SG: "Het gaat niet goed met Felice Mazzu"

Felice Mazzu kende de voorbije jaren een hobbelig parcours als trainer. Hij werd dit seizoen zelfs bij zijn Sporting Charleroi aan de kant geschoven.

Toen Anderlecht hem in de zomer van 2022 vroeg stapte Felice Mazzu op bij Union SG. Maar zijn passage bij paarswit eindigde al snel met een ontslag. Een goede maand na zijn ontslag ging hij aan de slag bij zijn Sporting Charleroi.

Daar kwam dit seizoen ook vervroegd een einde aan de samenwerking. Uiteindelijk werd Rik De Mil, net ontslagen bij Westerlo, bij de Carolo’s binnengehaald om het behoud in de Jupiler Pro League af te dwingen.

Philippe Wéry, de afgevaardigde van Union SG, gaat op pensioen. Als hem bij La Dernière Heure gevraagd wordt welke de meest memorabele coach bij Union SG was, dan komt hij uit bij Felice Mazzu.

Nieuwe uitdaging

“Zijn grootste kracht was zijn vermogen om in korte tijd van leuke naar serieuze momenten om te schakelen”, klinkt het in de Waalse krant. “Hij hield van lachen, maar iedereen ging weer geconcentreerd verder als hij op het fluitje blies aan het einde van de speeltijd.”

Maar de situatie van Mazzu is op dit moment niet wat het zou moeten zijn. “Een van zijn assistenten vertelde me onlangs dat hij het moeilijk had en dat hij helemaal niet in orde was. Helaas heb ik op dit moment minder contact met hem, maar ik heb nog steeds enorm veel respect voor de man die hij is geworden. Ik hoop met heel mijn hart dat hij snel een nieuwe uitdaging vindt.”