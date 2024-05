Het succes van Club Brugge ontleed: "Het is de ploeg van Vlaanderen geworden"

Club Brugge speelt al jaren mee aan de top van het Belgische voetbal. Het pakte deze maand zijn zesde titel in amper tien jaar.

Club Brugge haalde zopas zijn negentiende landstitel binnen. Een huzarenstukje, als je beseft dat de achterstand na de reguliere competitiefase maar liefst 19 punten op de toenmalige leider Union SG was.

Maar blauwzwart is ondertussen West-Vlaanderen stevig ontgroeid. Momenteel zijn er nog drie West-Vlaamse clubs in de hoogste klasse, maar dat waren er recent nog vijf met KV Oostende en Zulte Waregem erbij.

Toch is Club Brugge veel meer dan een lokale club geworden, zo ziet ook sporteconoom Trudo Dejonghe bij de Krant van West-Vlaanderen. “Club Brugge is het verhaal van Verhaeghe-Mannaert”, vertelt hij.

Wetenschappelijk

“Zij namen er een vzw over die heel archaïsch werkte en maakten er een modern bedrijf van. Eigenlijk was Anderlecht al een stap verder in dat model, maar daar zijn ze door allerlei interne toestanden de weg kwijtgeraakt. In voetbal gaat het puur om moderne bedrijfsvoering.”

Dat is het verhaal dat dit seizoen ook nodig was. “Onder Hayen werd er wel weer wetenschappelijk gewerkt, met een psycholoog etcetera, terwijl Deila dat niet wou… In Brugge zelf is er bijna geen industrie, maar Club heeft sponsors – en ook fans en jeugdspelers – van over heel het land. Het is een beetje de ploeg van Vlaanderen geworden.”