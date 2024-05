🎥 KAA Gent is er wel heel snel bij om mee uit te pakken, maar slikt meteen bakken kritiek: "Marginaal, trekt op niets"

Volg KAA Gent nu via WhatsApp!

Bij KAA Gent zullen ze denken: je kan er niet snel genoeg bij zijn. Misschien daarom dat ze nog voor hun huidig seizoen is afgelopen al met de shirts voor volgend seizoen komen.

Voor de meeste clubs zit het kampioenschap er wel al op, maar KAA Gent moet nog aan de bak tegen KRC Genk voor het laatste Europese ticket. Tegelijkertijd zijn de Buffalo's ook al klaar om te strijden in het seizoen 2024-2025. Dat laten ze alleszins weten met een filmpje op sociale media waarin de nieuwe shirts te zien zijn.

Gent stelt dus nu al de shirts voor het volgende seizoen voor. Onder meer Julien De Sart krijgt een hoofdrol in de video. De 'Blue White Gladiators' worden de spelers van de volgende campagne al genoemd. En daar hoort dan ook de slogan 'zonder zever' bij, met een 7 in plaats van de tweede z, een verwijzing naar het stamnummer.

Hoe lelijk is dat zeg. Uit shirt prima. Thuis shirt marginaal. — OrihuelaCosta77 (@OrihuelaCosta77) May 31, 2024

De nieuwe tenues worden met gemengde gevoelens onthaald. Op X moet de nieuwe outfit voor de thuismatchen het helemaal ontgelden. "Thuisshirt vind ik persoonlijk minder", zegt Dries. "Uitshirt is ok, maar thuisshirt is marginaal", klinkt het bij iemand anders. Nog een andere gebruiker haalt ook de term 'marginaal' aan.

"Thuisshirt trekt toch gewoon op niets hoor", is er nog een kritisch geluid te horen. Op YouTube zijn ze dan weer minder. "Eindelijk nog eens echt een mooi thuisshirt", zwemt er toch eens iemand tegen de stroom in. Het is niet de enige enthousiaste reactie: "Mooie shirts! Nu alleen nog er een mooi seizoen van maken."