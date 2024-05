Waarom Anderlecht geweer van schouder verandert in transferdossier: de enige die zijn stem verheft

Anderlecht grijpt naast Koen Casteels en overweegt om Kasper Schmeichel dan toch te houden, als de Deense 37-jarige doelman daar zelf mee akkoord gaat natuurlijk. Waarom? Het heeft met meer dan alleen zijn voetbalkwaliteiten te maken.

Natuurlijk begint de tand des tijds ook zijn invloed te hebben op Schmeichel. De doelman is echter nog niet klaar om te stoppen, maar twijfelt om in zijn thuisland zijn carrière niet af te sluiten.

Ook bij Anderlecht hebben ze nu echter weer interesse om hem nog één jaar te houden. Een keeper met zulke goeie voeten gaan ze immers niet snel vinden. De opbouw van achteruit zal volgend seizoen nog meer benadrukt worden. En de keepers die dat kunnen, liggen niet voor het oprapen.

Daarnaast kan Schmeichel ook perfect een verdediging leiden. Maar hét belangrijkste is misschien wel zijn stem in de kleedkamer. Jan Vertonghen is geen man van veel woorden. Hij neemt wel iedereen eens apart, maar grote speeches voor de hele kern zijn niet voor hem weggelegd.

Niemand toont dat jullie het echt willen

Ook Thomas Delaney, Mats Rits en Thorgan Hazard zijn niet de jongens die eens met de vuist op tafel zullen kloppen. Dat is Schmeichel wel. In een fragment in Mauve, dat vanavond wordt uitgezonden, wordt de reactie van Schmeichel getoond na de kansloos verloren match in Genk tijdens de play-offs.

De Deen was razend en liet dat ook duidelijk merken: "Niemand wou een duel winnen, niemand toonde moed!", schreeuwde hij. "Het was beschamend. Niemand hier toont dat ze het willen. In zulke matchen moet je de moed hebben om de bal te komen vragen. Ik zag niemand! Wil je de man zijn die het verschil maakt? Dit zijn de matchen waarin titels worden gewonnen", aldus de man die alles meemaakte in zijn carrière.

Dat is ook wat Anderlecht nodig heeft: mannen met een stem. Spelers met de reputatie en het cv om die grote woorden te ondersteunen. Schmeichel won titels en individuele prijzen, die ervaring is onbetaalbaar.