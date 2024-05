De zomer van de waarheid: gewezen Belgisch toptalent moet nu de juiste keuze maken

Deze zomer wordt cruciaal voor de toekomst van Albert Sambi Lokonga. De 24-jarige middenvelder wil/moet Arsenal verlaten na zijn uitleenbeurt aan Luton Town en er zijn best wat geïnteresseerden. Maar de enige juiste keuze is die van de speeltijd.

We schreven het al toen hij net zijn transfer van Anderlecht naar Arsenal had gemaakt: velen - waaronder ook wij - dachten dat het te vroeg was. Sambi was op dat moment wel al kapitein bij Anderlecht, maar dat team was geen referentie gezien de financiële moeilijkheden.

Bij Arsenal kreeg hij wel speeltijd door de vele blessures op het middenveld, maar eens iedereen fit was, smolten zijn minuten als sneeuw voor de zon. Een uitleenbeurt aan Luton Town dit seizoen bracht wel soelaas. Hij kon de degradatie wel niet vermijden, maar maakte wel indruk met zijn eigen spel.

Spijtig van die hamstringblessure die hem tien matchen aan de kant hield, maar hij kon wel zijn talent laten zien. Dat was er bij Anderlecht ook al, maar te sporadisch om al naar een topclub te trekken. Sambi Lokonga heeft een stap overgeslagen en heeft daar toch de prijs voor moeten betalen.

Subtopper die Europees speelt

Deze zomer mag hij vertrekken bij The Gunners, liefst op definitieve basis. "Ik had een discussie met de club en het lijkt erop dat mijn tijd bij Arsenal op zijn einde loopt", gaf hij onlangs nog mee.

De keuze die hij deze zomer maakt, zal wellicht doorslaggevend zijn voor de rest van zijn carrière. Reservespeler worden bij een topclub mag zijn ambitie niet zijn. Hij zoekt best een subtopper die ook Europees speelt en waar hij zich wekelijks kan tonen.

En waar hij kan bewijzen dat hij een heel seizoen op niveau kan spelen. Dan komen de topclubs vanzelf, want op zijn 24ste heeft hij de tijd nog... Er zijn geruchten over Bayern München nu Vincent Kompany er coach is geworden. Maar dat nemen we met een grote korrel zout.