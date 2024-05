📷 'Twee buitenlandse ploegen plaatsen bod op El Ouahdi tijdens zomermercato'

KRC Genk staat voor een belangrijke zomermercato. Het ziet er naar uit dat heel wat sterkhouders de nodige aandacht van andere clubs genieten.

Wouter Vrancken verliet voor het einde van de Champions’ Play-offs KRC Genk. Domenico Olivieri nam voor de resterende matchen de honneurs waar, maar ondertussen is al duidelijk dat Thorsten Fink van STVV de nieuwe coach wordt.

Maar niet alleen de coach is weg bij de Limburgers. Ook heel wat spelers zouden tijdens de zomermercato kunnen vertrekken naar een nieuwe werkgever.

Dat is ook het geval voor Zakaria El Ouahdi. De speler kwam pas in september van vorig jaar over van RWDM, maar geniet al aardig wat interesse. Volgens transferjournalist Sacha Tavolieri is er interesse uit Portugal. FC Porto en Benfica zouden deze zomermercato allebei een bod willen doet.

Bij KRC Genk willen ze de Marokkaan graag aan boord houden, maar als er een goede transfersom betaald wordt, dan zal hij wellicht vertrekken.

El Ouahdi ligt nog tot 2027 onder contract bij KRC Genk. Volgens Transfermarkt bedraagt zijn marktwaarde op dit moment 2,5 miljoen euro.