Het nieuwe format is klaar: beperktere play-offs, twee rechtstreekse degradanten...

De Pro League stelt een nieuw competitieformat voor dat vanaf het seizoen 2025-2026 zou ingaan. Dit plan, dat op 5 juni wordt gestemd, omvat een eerste klasse met zestien clubs, play-off 1 met vier teams zonder puntenhalvering, play-off 2 met een knock-outsysteem, en twee rechtstreekse degradanten.

Hoewel er verschillende meningen zijn onder de clubs, denkt de Pro League dat het voorstel tegemoetkomt aan de meeste wensen, weet Het Nieuwsblad.

In het nieuwe format blijven de Champions’ play-offs bestaan, maar dan met vier in plaats van zes deelnemers. Dit zou het aantal wedstrijden verminderen, wat voordelig is voor clubs met Europese ambities.

De Europe play-offs worden omgevormd tot een knock-outsysteem, en de Relegation play-offs worden afgeschaft ten gunste van twee rechtstreekse degradanten.

In de Challenger Pro League komt er één rechtstreekse promovendus en een play-off tussen de nummers twee tot en met vijf. Het nieuwe plan biedt meer ruimte op de kalender, een volwaardige winterstop, en garandeert competitievoetbal tot en met midden april voor elke club.

De hervorming speelt in op de verwachte drukte van het seizoen 2024-2025 door de veranderingen in de Europese competities. In 2025 moet er ook een nieuw mediacontract ingaan. Eleven/DAZN betaalt daar nu 103 miljoen euro voor. Of dat gaat verbeteren, valt nog af te wachten.