Dortmund-coach Terzic komt al met flinke waarschuwing voor Real Madrid met oog op Champions League-finale

Dortmund speelt zaterdagavond de Champions League-finale tegen Real Madrid. Voor de Duitsers wordt het hun derde CL-finale ooit.

Dortmund stond in 2013 voor de laatste keer in haar geschiedenis in een Champions League-finale. Toen verloor de club met 1-2 van Bayern München.

De honger is groot om deze keer wel met de eindwinst naar huis te trekken. "Je speelt geen finale, je wint een finale en dat is ons doel", klonk het meteen bij Edin Terzic op zijn persconferentie. Een flinke waarschuwing voor Real.

"Ik ben blij dat we er geraakt zijn, maar we moeten winnen. We willen die trofee in onze handen hebben", gaat de Duitser verder vol vertrouwen.

Dortmund heeft de meeste clean sheets deze CL-campagne. Real zal het niet makkelijk hebben om te scoren, daar kunnen ze bij PSG van meespreken.

"Als je niet veel tegendoelpunten slikt dan kun je winnen. In dit stadium van het tornooi moet je de tegenstander gewoon zo ver mogelijk weg houden van het doel."