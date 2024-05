Jan Ceulemans is overtuigd over EK-selectie: "Hij is niet ontgoocheld dat hij er niet bij is"

Dinsdag maakte bondscoach Domenico Tedesco zijn selectie bekend. Het was vooral uitkijken of er veel spelers uit de Jupiler Pro League de selectie zouden halen.

Bij Club Brugge stonden enkele jongens in de 40-koppige voorselectie van bondscoach Domenico Tedesco voor het EK in Duitsland, al haalden ze het lijstje van 25 niet.

Eén van hen is Kyriani Sabbe. De flankverdediger van Club Brugge speelde een knap seizoen, maar voor de EK-selectie vond de bondscoach het duidelijk nog te vroeg.

“Het parcours dat Sabbe dit seizoen heeft afgelegd vind ik wel straf”, aldus Jan Ceulemans aan de Krant van West-Vlaanderen. “Hij is lang gekwetst geweest, maar bewees nadien dat hij over heel wat kwaliteiten beschikt.”

Toekomst

Sabbe heeft de nodige kwaliteiten en kan zeker later in zijn carrière nog opgeroepen worden voor de nationale ploeg, zo oordeelt Ceulemans.

“Hij is snel, heeft een goede center en staat verdedigend ook al zijn mannetje. Maar ik denk niet dat hij nu ontgoocheld is, want dat hij überhaupt al in de voorselectie zat, is al een mooie bekroning voor zijn seizoen. Hij is zeker een optie voor de toekomst.”

Ook Hans Vanaken en Brandon Mechele haalden de selectie niet. Lorenzo Staelens vond alvast dat zij allebei mee moesten naar het EK.