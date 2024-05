Lorenzo Staelens wilde drie (!) spelers van Club Brugge bij de selectie van de Rode Duivels

25 Rode Duivels beginnen vandaag in Tubeke aan de voorbereiding op het EK. Lorenzo Staelens heeft zijn opmerkingen over de selectie.

Maxim De Cuyper is de enige speler van Club Brugge die de selectie van de Rode Duivels haalde. Voor heel wat mensen moest Hans Vanaken erbij zijn, zeker als je ziet dat Arthur Vermeeren met weinig speelminuten de laatste maanden wel van de partij is.

“Dat vind ik heel verrassend”, aldus Lorenze Staelens aan de Krant van West-Vlaanderen. “Als je ziet dat Arthur Vermeeren bij Atlético Madrid het afgelopen half jaar amper gespeeld heeft, terwijl Vanaken in de play-offs echt op topniveau speelde, dan vind ik deze keuze onbegrijpelijk.”

Voor Staelens gaat het EK over hier en nu. “Het EK is de toekomst niet. Na het EK kan Vermeeren zich gaan bewijzen bij Atlético en daar een basisplaats afdwingen. Pas dan kan je zeggen dat hij ook bij de nationale ploeg de toekomst is.”

Brandon Mechele bij Rode Duivels

Een plekje voor Hans Vanaken was op die manier perfect te verantwoorden. “Nu moet je enkel aan het EK denken en dan is Vanaken op dit moment simpelweg de man met meer ervaring én met meer kwaliteiten.”

En het blijft niet alleen bij Vanaken die voor Staelens geselecteerd moest zijn. Ook Brandon Mechele hoorde in de selectie thuis. “Ik had hem meegenomen, want Brandon is een goede verdediger die weet wat hij kan en wat hij niet kan. Ook in groep zal hij nooit voor problemen zorgen.”