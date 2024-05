Hein Vanhaezebrouck trapt bijzonder hard na tegen enkels van Gents bestuur

Zondagmiddag speelt KAA Gent tegen KRC Genk voor een ticket voor de Conference League. Hoeveel kans maken de Buffalo's?

In één wedstrijd tussen KRC Genk en KAA Gent wordt beslist wie het laatste Europese ticket voor ons land krijgt. Maar maken de Buffalo’s wel kans om de Limburgers te kloppen?

“Wij hebben dan wel een betere reeks neergezet, maar dat zal niet veel uitmaken”, zegt Vanhaezebrouck aan Het Nieuwsblad.

De omstandigheden zijn alvast niet in het voordeel van KAA Gent. “Er zullen duizend Gentse fans aanwezig zijn, maar we treden toch aan in een vol stadion, in het hol van de leeuw.”

Maar zijn team is zeker niet kansloos, zo oordeelt Vanhaezebrouck. “We hebben het in het verleden wel al gekund, maar die onderlinge duels waren dit seizoen wel telkens voor Nieuwjaar. We willen nog eens Europees voetbal halen, dat zou dan het tiende jaar op rij zijn.”

Mocht het toch fout lopen, dan ziet Vanhaezebrouck dat niet als een valse noot om zijn verhaal bij KAA Gent te beëindigen.

“Of een nederlaag een smet op mijn Gentse periode zou betekenen? Neen. Er staan enkele mooie premies in mijn contract, onder andere voor de titel en een plek bij de eerste vier. Dat hebben ze precies willen voorkomen. Dan moet het maar op deze manier.”