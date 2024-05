📷 'José Mourinho heeft een akkoord met nieuwe ploeg voor volgend seizoen'

José Mourinho moest dit seizoen opstappen bij AS Roma. Hij werd lange tijd gelinkt aan Bayern München, maar uiteindelijk was het Vincent Kompany die er trainer werd.

Op zijn sociale media laat transferjournalist Fabrizio Romano ondertussen weten dat Mourinho een nieuwe ploeg gevonden heeft.

Hij zal vanaf komend seizoen aan de slag gaan bij Fenerbahce. De Turkse club moest ook dit seizoen de titel in de Super Lig aan de aartsvijand Galatasaray laten.

Mourinho zou een contract tekenen voor twee seizoenen, met nog een optie voor een extra jaar. De officiële aankondiging zou heel snel volgen.

De Portugees liet onlangs nog weten dat hij spijt heeft van het feit dat hij de nationale ploeg van Portugal geweigerd heeft. Roberto Martinez is op dit moment bondscoach van Portugal.

