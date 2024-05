Wat zou Roberto Martinez denken? José Mourinho heeft spijt over droomjob

Roberto Martinez is momenteel de bondscoach van Portugal. Al heeft José Mourinho spijt dat hij de job niet aangenomen heeft.

José Mourinho kreeg in het verleden al twee keer de kans om bondscoach van Portugal te worden, maar evenveel keer wees hij die job af. En daar blijkt hij nu ook spijt van te hebben. “Tja, Portugal”, klinkt het bij EA Sports. “Ik heb twee keer de kans gekregen, maar het kwam niet op het juiste moment.”

Zeker de tweede weigering zit hem dwars. “De laatste keer dat ik het aanbod afsloeg, maakte dat me emotioneel. Ik besloot toen bij Roma te blijven en ik denk dat ik een vergissing heb gemaakt. Want Portugal heeft nu een geweldig team, een van de vijf beste. Ik wist dat toen ook wel, maar ik voelde me zeer verbonden met Roma en wilde dus niet weg.”

Mourinho is ervan overtuigd dat de aanbieding in de toekomst nog wel eens zal komen om zijn vaderland te coachen. “De baan is al twee keer voorbij gekomen, maar ik denk dat er nog wel een kans komt en dan zal ik hem zeker grijpen. Hopelijk zal ik dan werken met een generatie die net zo goed is als de huidige.”

De Portugees werd in januari ontslagen bij AS Roma en zit momenteel zonder werk.