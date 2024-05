'Eerste gerucht over verderzetten van KV Oostende na faillissement is een feit'

KV Oostende zal in juni failliet verklaard worden. De club heeft geen licentie voor het profvoetbal en moet naar de amateurreeksen zakken, maar kan zijn schulden niet aflossen.

Het verhaal van KV Oostende zit er helemaal op. Het zag er de voorbije weken eventjes goed uit dat het alsnog zou lukken, maar finaal liep het toch mis. Geen overnemer betekent geen licentie, een degradatie naar de amateurreeksen, geen aflossing van de schulden en dus het faillissement.

“Na het behoud waren we allemaal overtuigd dat er een overnemer zou volgen”, zegt assistent Jelle Bataille bij Het Nieuwsblad. “Als het niet Mark Campbell, die de laatste match bijwoonde, was, dan zouden er wel vier andere geïnteresseerden zijn. Toch is er plots geen overnemer en hoor je allerlei verhalen.”

Zoals het nu gelopen is, dat had niemand verwacht. Ook Bataille, die al meer dan dertig jaar bij de club actief is, niet. “Met een overnemer mochten we dan hopen iets moois op te bouwen en in één tot drie jaar terug te keren naar het profvoetbal. Zelfs dat wordt nu moeilijk.”

Oostende zonder topvoetbal

Er doen ondertussen allerlei geruchten de ronde over de reeks waar KV Oostende zou kunnen herbeginnen. Eerst was te horen dat het tweede amateur zou worden. “Je hoort allerlei scenario’s: van derde amateurklasse tot vierde provinciale.”

En ook over wie de ploeg zou verder zetten is al een gerucht te horen. “Er zijn geruchten over een samenwerking met eersteprovincialer Bredene, waar ik hoofdtrainer ben. Mijn voorzitter heeft hierover nog niets gehoord. Je kan je toch niet voorstellen dat Oostende met zo’n accommodatie, ons stadion en het oefencomplex, en zijn enthousiaste supporters geen voetbalclub meer zou hebben?”