Van Bommel? Is dat wel de juiste keuze voor Anderlecht op dit moment? "Bij Anderlecht lopen er geen vijf jongens rond waarmee je naar de oorlog kan"

Donderdag, niet lang na het ontslag van Brian Riemer, onthulde HLN al dat Anderlecht informeel gepolst had bij Mark van Bommel om het trainerszitje over te nemen. Maar is de Nederlander de coach die Anderlecht op dit moment zoekt?

Van Bommel maakte Antwerp kampioen en won de beker met The Great Old. Dat is een fantastische prestatie, maar Antwerp speelde een heel ander soort voetbal dan wat ze op dit moment bij paars-wit ambiëren. Het voetbal van Van Bommel heeft een heel andere insteek dan wat ze verwachten in het Lotto Park.

Van Bommel staat voor karaktervoetbal. Iets wat bij Anderlecht niet zal werken

Laat ons even uitleggen. Van Bommel is een heel goeie coach, maar hij wil net als Riemer een hoge druk met veel duelkracht. Daar had hij bij Antwerp ook de spelers voor. Janssen, Ekkelenkamp, Keita, Alderweireld, Pacho en De Laet, dat zijn jongens die leven van fysieke duels. En er meestal als winnaar uitkomen.

Maar de meeste coaches in de Jupiler Pro League lieten zich geen twee keer vangen. Vorig seizoen beleefde Antwerp - mede door het vertrek van sleutelpion Arthur Vermeeren - een moeilijk seizoen. Vooral in de play-offs was het huilen met de pet op. Tegen de grote teams werkte het karaktervoetbal van Antwerp niet meer.

Bij Anderlecht lopen er geen vijf jongens rond waarmee je naar de oorlog kan

Heeft Van Bommel andere troeven in zijn mouw steken? Dat weten we dus niet. Maar kan Anderlecht dat risico nu nemen? Optie A zou de Nederlander alvast niet hebben bij Anderlecht, zoals Riemer tot scha en schande moest ondervinden. Bij Anderlecht lopen er geen vijf jongens rond waarmee je naar de oorlog kunt.

De Brusselaars hebben iemand nodig die een manier vindt om de lichtgewichten op het middenveld te laten renderen. Van Bommel kende in zijn kampioenenjaar veel succes met Toby Alderweireld op het einde van matchen in de spits te zetten. Dat is niet de tactische aanpassing die Jesper Fredberg momenteel zoekt.

De CEO Sports heeft een man nodig die al bewezen heeft dat hij zijn eigen systeem kan neerzetten waarbij kracht niet op de eerste plaats komt. Die witte merel vinden - liefst nog zonder club - wordt een hele opgave. Maar of Van Bommel op dit moment de beste keuze is? We hebben er onze twijfels bij.