Anouar Ait El-Hadj kent aarzelende start bij Union: "Hij is niet meer zo jong, we verwachten meer van hem"

Anouar Ait El-Hadj heeft deze zomer Racing Genk verlaten voor Union Saint-Gilloise. Ondanks speeltijd in het begin van het seizoen, slaagde de aanvallende middenvelder er nog niet in om beslissend te zijn.

Opgeleid bij Sporting Anderlecht, maakte Anouar Ait El-Hadj zijn debuut in het eerste elftal onder leiding van Vincent Kompany.

Maar de aanvallende middenvelder slaagde er uiteindelijk niet in om door te breken in het Lotto Park en tekende bij Racing Genk om een plek te veroveren in de Jupiler Pro League. Hij begon echter in 1B, bij Jong Genk.

De 22-jarige speler kreeg wel enkele kansen in het eerste elftal, maar wist niet te overtuigen. Deze zomer vertrok hij naar Union Saint-Gilloise.

In het Dudenpark beschouwt Sébastien Pocognoli Anouar Ait El-Hadj als een belangrijke speler. Toch verwacht de coach van Union meer van zijn aanvallende middenvelder, zoals hij bevestigde tijdens de persconferentie van gisteren. "Hij is geen jonge speler meer. We kunnen van hem verlangen dat hij er is in cruciale momenten. Net als van andere spelers, verwachten we meer van hem."

Tegen Antwerp was El-Hadj schuldig aan balverlies dat direct resulteerde in een doelpunt. "Ik heb met hem gesproken over dat moment. We zien dat Anouar echt zijn best doet, maar zowel wij als voor het team als hij als speler moeten dit soort situaties beter beheren," besloot Pocognoli.