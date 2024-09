Eén (bekende) naam wordt naar voor geschoven als opvolger van Brian Riemer als het ook zaterdag slecht zou aflopen

Brian Riemer ligt zwaar onder vuur en de supporters hebben er genoeg van. Een strijd met de fans kan je niet winnen in Anderlecht, vraag dat maar aan Felice Mazzu of René Weiler. Als het zaterdag tegen Charleroi verkeerd afloopt, lijkt het voorbij. Maar wie voor hem op te volgen?

Wouter Vandenhaute, niet-uitvoerend voorzitter van Anderlecht, is niet de man die een coach snel zal laten gaan. Zoals aangegeven op de Raad van Bestuur: ze willen stabiliteit bij Anderlecht. Maar op een gegeven moment zal de druk onhoudbaar worden.

Maar ook Vandenhaute en Fredberg zijn niet blind voor het spelniveau. Zelfs met de door blessures verzwakte kern zou er beter voetbal moeten geserveerd worden.

De fans, die het ontslag van Riemer eisen, gedroegen zich op dezelfde manier bij Weiler, Vanhaezebrouck en Mazzù. De vraag is echter: wie moet hem opvolgen. Op dit moment zijn er niet zoveel kandidaten die in een mum van tijd hun visie kunnen doorduwen.

Al lijkt één naam wel voor de hand te liggen. Kasper Hjulmand, de voormalige… Deense bondscoach die momenteel zonder club zit. Fredberg kent hem goed, want de CEO Sports zit in de technische commissie van de Deense bond. Hjulmand was ook eerder al in beeld bij Anderlecht.

Voor Riemer zou het al een hele prestatie zijn om het vol te houden tot de volgende interlandbreak, na de wedstrijden tegen Charleroi, Ferencvaros, Dender, Real Sociedad en Standard, gezien de huidige situatie.