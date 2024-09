Exact wat Club Brugge nodig heeft op dit moment: Nicky Hayen toont zijn grootste kwaliteit aan de zijlijn

Nicky Hayen levert sterk werk als coach van Club Brugge en heeft dat in de afgelopen weken overtuigend bewezen. Na een moeizaam seizoensbegin hing zijn positie even aan een zijden draadje, maar vijf wedstrijden later twijfelt niemand nog aan hem.

De groep van Club Brugge barst van het talent. Een zorgvuldig samengestelde kern, maar met verschillende karakters. En dat maakt Nicky Hayen zo succesvol in het managen van die kern. Hij verliest op geen moment zijn cool, zelfs niet toen het moeilijk ging. Een kat in het nauw maakt rare sprongen, maar niet Hayen.

Tegen Borussia Dortmund, een Europese grootmacht, bewees Hayen zijn waarde voor de club. Hij begon niet opeens zwaar aan te passen. Net als zes van zijn basisspelers maakte hij zijn debuut in de Champions League, maar hij hield het hoofd koel en ging uit van de eigen sterkte.

Hayen had al indruk gemaakt in de play-offs van vorig seizoen, maar Dortmund was een test van een heel ander niveau. Ondanks pech, zoals de vroege uitval van Joaquin Seys en enkele gemiste kansen, bleef Hayen rustig en in controle. Hij toonde zijn strategische inzichten en liet Club Brugge concurreren met een veel sterker geachte tegenstander.

Voorzitter Bart Verhaeghe wou een ploeg zien die durfde te voetballen volgens het DNA van de club, en Hayen vervulde die wens met verve. Hans Vanaken speelde opnieuw een sleutelrol in Hayens plan, en het vertrouwen dat de coach in hem had, werd volledig waargemaakt.

Kwaliteit die goed gecoacht wordt

Cruciaal was het collectief dat Hayen op de been bracht. Jongens als Mignolet, Ordonez, Mechele en Onyedika blonken uit en toonden dat Club Brugge onder Hayens leiding een team is met uitzonderlijke kwaliteit. Dit was geen toeval; Hayen heeft zijn stempel gedrukt op het spel van Club, en zijn invloed was duidelijk in de manier waarop Club één blok vormde tegen Dortmund.

Terwijl ze bij Dortmund duidelijk nerveus werden, bleef Hayen rustig aan de zijlijn. Zijn kalmte en gedrevenheid werkten aanstekelijk. Ondanks een moeilijk seizoensbegin is er binnen de Brugse kleedkamer nooit twijfel geweest over Hayen.

Zijn wedstrijdplannen zijn altijd goed doordacht, en dat bleek opnieuw tegen Dortmund. Club Brugge heeft onder zijn leiding aangetoond dat het kan wedijveren met de Europese top.