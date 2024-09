Arthur Vermeeren kreeg eerste basisplaats, maar presteerde wisselvallig: "Trainer zei dat hij vertrouwen had"

Arthur Vermeeren heeft een speciale avond meegemaakt. Hij stond voor het eerst aan de aftrap bij RB Leipzig en confronteerde het team waar hij nog onder contract staat, Atlético Madrid. Met de Duitse club leed hij wel een pijnlijke nederlaag.

Arthur Vermeeren beleefde afgelopen donderdag een bijzondere avond. De jonge Rode Duivel stond voor het eerst in de basis in het shirt van Leipzig in de Champions League en tegen zijn werkgever, Atlético Madrid.

Samen met Loïs Openda en Antonio Nusa, die ook in de basis stonden voor de Duitsers, zag Arthur Vermeeren zijn teamgenoot Benjamin Sesko al na vijf minuten de score openen, op aangeven van Openda.

De Spanjaarden, die pas in de 92e minuut Axel Witsel inbrachten, kwamen echter gelijk na een half uur via Antoine Griezmann, waarna ze de wedstrijd in de blessuretijd van de tweede helft wonnen door een doelpunt van José Maria Gimenez.

Een frustrerende wedstrijd voor Arthur Vermeeren, die niet verrast was door zijn basisplaats. "De trainer zei dat ik goed trainde, dat hij vertrouwen in me had en dat mijn kans zou komen. Ik was er klaar voor," zei de 19-jarige speler na de wedstrijd tegen de Duitse media.

"De sfeer tijdens zo'n Champions League-wedstrijd is geweldig. Het was leuk om de fans en spelers weer te zien. Helaas keren we met een zeer bitter gevoel terug naar Leipzig," besloot Vermeeren, die een wisselvallige prestatie leverde op individueel vlak.