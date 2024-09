Miron Muslic slaat mea culpa: "Was niet slim van mij, ik verloor de controle over mezelf"

Cercle Brugge verloor afgelopen weekend met 2-3 van KRC Genk. Na afloop was coach Miron Muslic opvallend hard voor zijn ploeg, met name de verdediging.

De situatie bij Cercle Brugge is helemaal veranderd vergeleken met afgelopen seizoen. De club staat momenteel voorlaatste in het klassement met slechts vier punten.

Moet wel bij worden gezegd dat de Vereniging een wedstrijd minder heeft gespeeld, die moet nog ingehaald worden tegen KAA Gent. Afgelopen weekend verloren ze punten tegen Genk.

Na afloop was Muslic bijzonder hard voor zijn spelers. "Dat was ook niet zo goed en slim van mij", geeft hij toe bij Het Nieuwsblad. "Ik liet mij te veel leiden door mijn emoties. Ik was enorm ontgoocheld over het resultaat en verloor de controle over mezelf."

"Dat gebeurt inderdaad niet zo vaak, want normaal is zelfcontrole een sterk punt van mij, maar nu overkwam het mij toch", reageert Muslic nog, die op zijn persmomenten gewoonlijk altijd klasse uitstraalt.

"Mijn communicatie na Genk naar jullie toe was niet goed en moet beter in de toekomst. Dat neem ik op mij. Gelukkig was de communicatie naar mijn team wel klaar en duidelijk en dat zag ik deze week op training", besluit hij.