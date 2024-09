KRC Genk-fans zullen het graag lezen, Bryan Heynen doet leuke uitspraken voor zijn 300e wedstrijd

KRC Genk neemt het zondag op tegen FCV Dender. De Limburgers kunnen hun zesde opeenvolgende overwinning behalen in de Jupiler Pro League. Voor kapitein Bryan Heynen wordt het een extra speciale wedstrijd.

KRC Genk is momenteel dé ploeg in vorm in de JPL. Na te beginnen met een 1 op 6, werd de scheve situatie plots helemaal omgedraaid. Ondertussen wonnen de Limburgers al vijf keer op rij.

Zondag gaan ze voor nummer zes tegen FCV Dender. Kapitein Bryan Heynen heeft er alvast zin in, want voor hem wordt het een extra speciale wedstrijd.

Hij zal voor de 300e keer het shirt van 'zijn' ploeg aantrekken. "Daar ben ik inderdaad heel fier op. Ik ben hier letterlijk opgegroeid, want ik loop hier intussen al 21 jaar rond", begint hij op de clubwebsite.

"Het is heel speciaal om al aan 300 wedstrijden te zitten. KRC Genk is de club van mijn hart", gaat Heynen verder. De middenvelder lijkt helemaal niet aan vertrekken te denken. "Op naar meer zou ik zeggen."

"Om het clubrecord van 388 wedstrijden te breken zal ik nog wel wat wedstrijden moeten spelen, maar het lijkt me wel haalbaar op termijn. Ik zal natuurlijk wel mijn niveau moeten blijven halen, zodat de trainer mij zeker blijft opstellen", besluit hij met een knipoog. Genk-fans zullen het graag lezen.