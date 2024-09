Domper voor Westerlo met oog op wedstrijd tegen Antwerp

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

KVC Westerlo neemt het zaterdagavond op tegen Antwerp. De Kemphanen gaan na een 2 op 12 weer op zoek naar de overwinning.

KVC Westerlo verraste iedereen aan het begin van het seizoen. De Kempense club pakte 9 op 9 tegen Cercle Brugge, KV Mechelen en vice-kampioen Union SG.

Nadien kregen ze het even wat moeilijker en werd er met 4-1 verloren van KAA Gent. Daarna volgde nog een gelijkspel tegen OH Leuven, een nipte nederlaag tegen KRC Genk en een gelijkspel tegen Anderlecht.

2 op 12 dus, maar de Kemphanen legden wel steeds mooi spel op de mat en er zat meer in, zeker tegen Anderlecht. Zaterdag krijgen ze tegen Antwerp een nieuwe kans.

Voor deze wedstrijd kan Westerlo niet rekenen op Griffin Yow. De winger kwam afgelopen weekend na de rust het veld niet meer op tegen Anderlecht.

Hij zou kampen met problemen aan de knie, laat de club zelf weten via haar website. Hoelang hij buiten strijd zal zijn, blijft nog een vraagteken.

Yow was afgelopen seizoen basisspeler bij Westerlo en kon zijn potentieel goed laten opmerken. Aan het begin van dit seizoen was hij even afwezig vanwege de Olympische Spelen. Nadien begon hij met enkele invalbeurten maar de laatste twee duels mocht hij starten, een lastig moment om uit te vallen voor hem dus...