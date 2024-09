Mogen we zaterdagavond al verbetering verwachten bij Anderlecht? Dit zal David Hubert veranderen

David Hubert zal geen paleisrevolutie ontketenen in de groep van Anderlecht, maar wat je van hem wel mag verwachten is dat hij duidelijke keuzes maakt de komende matchen. De trainer van de U18 weet ook grotendeels welk vlees hij in de kuip heeft.

Hubert is geen dommerik. Uiteraard maakt hij gebruik van Jan Vertonghen als klankbord. Hubert, die zelf twee interlands achter zijn naam heeft, speelde nog samen met de recordinternational. Naast zijn staf beseft hij dat Vertonghen het best weet wat er leeft in de kleedkamer.

Daarnaast speelde hij nog samen met jongens als Stroeykens, Angulo en Leoni. Hij weet hoe hij die moet aanpakken, want met Hubert op het veld speelden de Futures hun beste seizoen in de Challenger Pro League.

Hubert gaat sowieso uitgaan van een stevige organisatie. "Jullie kennen me wel nog van toen ik speler was. Die principes zijn ook mijn uitvalsbasis als coach", knikte Hubert, die vroeger verdedigende middenvelder was. De bedoeling is wel dat er vanuit die organisatie gevoetbald wordt. En niet dat er lange ballen naar voor gejast worden.

Ik wil dominant zijn en druk op de bal hebben

"Ik wil dominant zijn en druk op de bal hebben. Daarnaast wil ik dat de spelers zelf graag de bal hebben en de juiste mensen op de juiste plaatsen vinden. Kansen creëren en veel scoren. Dat klinkt cliché en veelomvattend, maar zo zie ik het wel."

Het ziet er niet naaruit dat er heel snel een nieuwe hoofdcoach zal komen. Hubert zal dus wel wat druk op de schouders krijgen. "Ze kennen me nu toch al drie jaar bij de directie", grijnsde hij. "Ze weten waar ik voor sta. Ik heb deze uitdaging met twee handen aangegrepen."

In elk geval zal Hubert het zonder Augustinsson (hersenschudding) en Dreyer (knie) moeten doen tegen Charleroi. Luis Vazquez is dan wel weer op post. "Hij trainde de hele tijd mee", aldus Hubert. Naar wat we horen maakt Ashimeru grote kans op een basisplaats.