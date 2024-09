Enorme lof voor management KAA Gent: "Noem het gerust de transfer van de eeuw"

KAA Gent staat pas negende, maar is aan zijn opmars bezig. Het spelniveau stijgt week na week en Wouter Vrancken lijkt er zijn stempel op te kunnen drukken. Analist Wim De Coninck ziet de toekomst rooskleurig tegemoet.

Vrancken toont ook de nodige tactische flexibiliteit. Gent speelt in een 4-3-3 of in de 'oude' 3-5-2-opstelling van Hein Vanhaezebrouck. "Ik vind het wel positief dat deze spelersgroep toch ook wel de nodige maturiteit heeft getoond en dat Vrancken koos om tot een compromis te komen", aldus De Coninck in Het Nieuwsblad.

"Hij heeft dus niet ten koste van alles vast willen houden aan zijn gebruikelijke formatie. Dat was ook moeilijk want Gent heeft niet de buitenspelers of de sterke centrumspits zoals Paul Onuachu die hij bij Racing Genk wel had.”

Er zijn ook jongens die steeds sterker worden. “Nu zie je Fadiga en Surdez zich ontpoppen tot potentiële revelaties. Jammer dat Matias Fernandez-Pardo ook vertrok, want hij zou echt de ideale pion geweest zijn in dit concept”, vervolgt De Coninck.

Het middenveld draait ook weer als vanouds. "Bovendien is de komst van Mathias Delorge – noem het met enige overdrijving gerust de transfer van de eeuw – een voltreffer. Ook in deze deal is de rol van Wouter Vrancken groot. Zonder zijn aanwezigheid in Gent, voetbalde Mathias wellicht niet in de Planet Group Arena."

De twijfels bij Gent smelten zo als sneeuw voor de zon. "Zo zie je maar dat er in Gent bijzonder goed werk is geleverd door het management én de technische staf. Als nu ook Andri Gudjohnsen nog doorbreekt, is er sprake van een quasi perfect scenario! Ik ben benieuwd waar dit eindigt."