Rik De Mil spreekt over ontslag van Brian Riemer bij Anderlecht: "Het is nooit leuk wanneer een collega wordt ontslagen"

Brian Riemer is donderdag ontslagen bij RSC Anderlecht. De Deense coach moest vertrekken nadat Anderlecht onderuit ging tegen KRC Genk. Nu volgt alweer een belangrijke wedstrijd voor paars-wit.

De eerste wedstrijd van Anderlecht, na het ontslag van Brian Riemer, is tegen Charleroi. Paars-wit komt zo de ploeg van Rik De Mil tegen. Hij blikte al even vooruit op het duel.

Hij heeft duidelijk de wedstrijd van Anderlecht tegen Genk geanalyseerd. "Genk heeft heel goed gespeeld tegen Anderlecht. Dat is de filosofie die ik leuk vind. Ze hebben laten zien dat als je sterk bent met de bal, er mogelijkheden zijn tegen de Mauves. Je moet in staat zijn om de bal proper uit te spelen, anders zal Anderlecht druk zetten en zak je constant terug", vertelde hij bij La Dernière Heure.

Vervolgens reageerde hij op het ontslag van Brian Riemer. "Het is nooit leuk wanneer een collega wordt ontslagen, maar we weten niet wat er intern gebeurt. Ik weet hoe het werkt in een grote club."

David Hubert neemt voorlopig even over bij paars-wit. "We moeten ons focussen op ons eigen spel. De tegenstanders zullen zich willen laten zien omdat een trainerswissel de kaarten opnieuw schudt. Het is een speciale situatie."

"Colin Coosemans is erg goed en tegen Anderlecht creëer je geen 10 kansen. We zullen efficiënt moeten zijn", besluit Rik De Mil.