Aangekocht voor miljoenen, maar zelfs niet in de selectie bij Club Brugge: dit is waarom

Hugo Siquet, deze zomer voor drie miljoen euro door Club Brugge aangetrokken, ontbrak opvallend in de Champions League-selectie. Hoewel hij bij het begin van het seizoen nog in de basis stond tegen Standard en Racing Genk, kon hij niet overtuigen.

Ondertussen is de jonge Joaquin Seys hem in de pikorde voorbijgestoken en bewees hij zijn waarde, ook in de wedstrijd tegen Borussia Dortmund waar hij zelfs een assist had kunnen hebben.

Club Brugge haalde Siquet als extra optie voor de rechtsachterpositie, omdat Denis Odoi vertrok, Kyriani Sabbe geblesseerd was en Maxim De Cuyper nog niet terug was van vakantie.

Siquet, die bij Freiburg op een zijspoor zat, leek de perfecte kandidaat, maar heeft tot nu toe moeite om zich door te zetten. Zijn moeizame start komt mede door zijn late aansluiting bij Club omdat Freiburg nog in de voorbereidingsfase zat. Hij heeft dus een achterstand, weet Het Nieuwsblad.

Ondanks zijn potentieel en zijn eerdere prestaties en een voorselectie voor het EK, moest Siquet deze zomer concurreren met Seys, die verrassend goed presteert. Tegen Borussia Dortmund speelde Seys complexloos, zelfs tegenover sterke tegenstanders zoals Adeyemi. Hij leverde een degelijk Champions League-debuut af en kreeg uiteindelijk de voorkeur boven Siquet.

Na zeventig minuten was Seys uitgeput en werd hij vervangen door Sabbe, die net terug is van blessure en ook Siquet in de pikorde voorbij is. Het is nu aan Siquet om zich in de komende weken te bewijzen en trainer Nicky Hayen opnieuw te overtuigen van zijn kwaliteiten.