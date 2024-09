David Hubert heeft zijn plan klaar voor zijn interim-periode bij Anderlecht: "Dit is wat ik wil doen"

David Hubert staat onverwacht voor zijn grote vuurdoop. En niet zomaar één. Zonder ooit één match op het hoogste niveau gecoacht te hebben, moet hij ineens Anderlecht onder zijn hoede nemen. Een taak waar de coach ad interim naar eigen zeggen klaar voor is.

Hubert moet de komende we(e)k(en) paars-wit naar resultaten leiden. En als het even kan onderweg ook nog het spel verbeteren. Geen makkelijke taak voor een onervaren coach, die enkel als assistent en als coach van de U18 actief was.

Toch twijfelden ze bij Anderlecht niet na het ontslag van Brian Riemer. Vandenhaute en Fredberg zagen in hem de beste - tijdelijke - oplossing. "Of ik verrast was? In die zin dat ik niet wist dat de club op zoek was naar een nieuwe coach toen de telefoon rinkelde", zei hij met een glimlach.

"Maar in dit geval was het duidelijk dat ik één van de mensen was die in aanmerking kwam als er intern naar een oplossing gezocht werd. Er was niet veel tijd om erover na te denken. Ik antwoordde dat ik 100 procent klaar ben. Het is ook plezant. Dit is wat ik wil doen."

Het is een kans om aan mezelf te bewijzen wat ik kan bijbrengen

Veel tijd om Charleroi voor te bereiden kreeg hij niet. Ook niet om veel zaken te veranderen of om naar zijn hand te zetten. "De staf heeft de match al voorbereid. Ik heb vooral toegekeken. Misschien verander ik kleine dingen, maar er is een goede basis. Het is mijn taak om iets toe te voegen waar nodig."

Hubert ziet de situatie als een waardevolle kans. "Het is sowieso een ervaring, een kans om te proeven van wat het echt is. Ik wist al dat dit mijn ding is, en dit is een kans om het aan mezelf te bewijzen. Wat kan ik teweegbrengen in een groep? Het is belangrijk voor mezelf om dat te testen."

De 36-jarige coach stond ook al voor de groep, maar het was meer een ingetogen moment. "Gisteren was een heel speciale dag. Het is niet zomaar een trainer die vertrekt, maar ook een mens. Je weet dat zoiets in het voetbal kan gebeuren, maar afscheid nemen blijft lastig. Voor de groep is dat moeilijk. Het is normaal om even stil te staan bij die teleurstelling, maar het is heel belangrijk om snel de knop om te draaien."

Of het nu voor één wedstrijd is of voor tien, we zullen zien wat komt

Hubert wil wel degelijk zijn eigen accenten leggen. "De groep moet kunnen evolueren in de best mogelijke omstandigheden, of dat nu voor één wedstrijd is of voor tien. We zullen zien wat er komt. Het is nu zaak om een déclic te creëren en te implementeren wat we vandaag op training hebben gedaan."

Op de vraag over zijn toekomstige rol bij de eerste ploeg kon hij nog niet veel zeggen. "Ik heb daar nog niet over gesproken. Ik zou mezelf niet zijn als ik tijdens mijn interim-periode geen andere accenten zou leggen zonder overhaast te werk te gaan. Het is niet de bedoeling om in één dag een revolutie teweeg te brengen, maar ik wil dingen naar voren brengen die de groep kunnen helpen. Daarna zie ik wel wat er verder nodig is."