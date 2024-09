Voormalige scheidsrechter openhartig over zijn nieuw leven in Gabon: "Ik dank God dat ik deze leeftijd mag bereiken"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Jérôme Efong Nzolo was jarenlang actief als scheidsrechter in de Jupiler Pro League, maar wat doet hij nu?

Efong Nzolo bereidt zich voor op zijn vijftigste verjaardag, een mijlpaal die hij met trots tegemoet ziet. "Ik dank God dat ik deze leeftijd mag bereiken, want er zijn velen die dat niet doen," zegt hij met een glimlach tegenover Het Nieuwsblad.

Hoewel hij niets bijzonders heeft gepland voor het feest, kijkt hij ernaar uit om samen met zijn familie een glaasje te drinken.

© photonews

FIFA

De voormalige scheidsrechter is nu actief als technisch instructeur voor FIFA, waar hij zijn ervaringen doorgeeft aan de volgende generatie arbitrage. Hij reist door heel Afrika, waar hij scheidsrechters opleidt en als waarnemer optreedt. "Ik probeer mijn ervaring op mijn manier door te geven: met de glimlach.”

Wanneer hij terugdenkt aan zijn carrière, komen enkele ingrijpende momenten naar voren. Een van de meest schokkende was de wedstrijd waarin Axel Witsel het been van Marcin Wasilewski brak. Dit dieptepunt heeft hem geleerd hoe belangrijk het is dat scheidsrechters voorbereid zijn op alles wat zich kan voordoen op het veld.

Efong Nzolo's vrouw is inmiddels kolonel in het leger. Gabon blijft een belangrijk onderdeel van zijn leven. Ondanks zijn huidige leven in Gabon, komt hij regelmatig terug naar België om zijn kinderen te bezoeken en het voetbal te volgen.