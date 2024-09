📷 "Dit is schandalig": Dortmund-fans niet te spreken over staat van het Jan Breydelstadion

Club Brugge verloor met 0-3 in de Champions League tegen Borussia Dortmund. De Duitse supporters waren niet erg opgezet met de staat van het stadion, en met name de toiletten...

Voor zijn debuut dit seizoen in de Champions League verloor Club Brugge, ondanks een verdienstelijke prestatie, van Borussia Dortmund. Het werd 0-3, maar die score is niet representatief voor het spelbeeld.

Na de wedstrijd plaatsten verschillende Dortmund-supporters foto's van het Jan Breydel Stadion, op het sociale netwerk X (vroeger Twitter). Deze foto's tonen de toiletten in een nogal vervallen staat. "Het toilet in jullie stadion is trouwens schandalig", is onder andere te lezen als onderschrift.

Het toilet in jullie stadion is trouwens schandalig @ClubBrugge pic.twitter.com/fGbsuYIEOV — Philipp?? (@Eiersalz) 18 september 2024

Club Brugge probeert al langere tijd om te beginnen aan de bouw van een nieuw stadion. Er blijven echter problemen opsteken en voorzitter Bart Verhaeghe steekt niet onder stoelen of banken dat hij het liever anders zou zien.

Nog opmerkelijk was dat Dortmund trainde op het veld van vierdeprovincialer KSKD Hertsberge. Zeer opvallend, aangezien gewoonlijk het uitspelende team traint op het veld van het stadion waarin gespeeld zal worden.