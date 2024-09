Zomeraanwinst van KAA Gent zal dit jaar al zeker niet meer in actie komen

KAA Gent versterkte zich deze zomer met Aimé Omgba. Hij kwam over van het Nederlandse NAC Breda. Dit jaar zal hij in ieder geval niet meer in actie komen.

KAA Gent deed deze zomer enkele mooie zaken op de transfermarkt. Een daarvan is de transfer van Aimé Omgba. Na een hele transfersoap werd hij voor 1 miljoen euro weggeplukt bij NAC Breda. Er was een akkoord gevonden, maar tijdens de medische tests merkten ze bij Gent een probleem op. Omgba zou geopereerd moeten worden en de Buffalo's wilden de deal aanpassen. NAC ging niet akkoord in eerste instantie, maar na veel vijven en zessen ging de deal toch door. Eens aangekomen in België, gingen ze aan de slag bij Gent. Omgba is ondertussen geopereerd aan beide knieën. "Zo zal hij van chronische letsels verlost zijn", vertelde coach Wouter Vrancken op zijn persconferentie volgens Het Laatste Nieuws. "Aimé wil zo snel mogelijk op het veld staan. Het is moeilijk in te schatten hoelang zijn revalidatie zal duren. Maar voor Nieuwjaar komt hij al zeker niet in actie", besluit hij.