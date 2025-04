Bij Anderlecht doen ze oproep naar andere topclubs: "Vermijden dat dit ontspoort"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Sinds zijn benoeming als Chief Academy bij Anderlecht zit Tim Borguet niet stil. Hij wil het bekende Anderlecht-DNA verfijnen en aanpassen aan het moderne voetbal.

Techniek en snelheid van uitvoering blijven volgens hem de kern, maar er komt steeds meer nadruk te liggen op intensiteit en fysieke weerbaarheid. “We willen spelers opleiden die klaar zijn voor de stap naar een topcompetitie", aldus Borguet in HLN.

Een speler als Mario Stroeykens belichaamt dat ideaal. “Hij heeft het technische en snelle spel dat we willen, maar hij kan ook fysiek het verschil maken.” Toch ziet Borguet dat de context waarin hij werkt steeds competitiever wordt. Vooral de Belgische topclubs zetten zwaar in op hun jeugdwerking, met grote budgetten en een strijd om talent.

Racing Genk, bijvoorbeeld, investeert jaarlijks 10 miljoen euro in zijn jeugdopleiding. “Dat zie je niet alleen aan de infrastructuur, maar ook aan de spelerslonen", merkt Borguet op. Hij waarschuwt voor een mogelijke escalatie: “De markt wordt steeds competitiever. Een overleg tussen de Belgische topclubs dringt zich op om te vermijden dat dit ontspoort.”

Anderlecht blijft volgens Borguet de beste plek voor jong talent, maar het wordt steeds moeilijker om spelers te overtuigen. Club Brugge en Genk zijn stevige concurrenten, en ook Antwerp manifesteert zich steeds nadrukkelijker in zijn eigen regio. De strijd om jeugdspelers is fel en verspreidt zich over heel België.

Een pikant detail: Borguets voorganger Jean Kindermans, jarenlang het gezicht van de Anderlecht-academie, is nu zijn rechtstreekse rivaal. “Ik heb enorm veel respect voor Jean, hij heeft me achttien jaar geleden binnengehaald", zegt Borguet. “Maar vandaag zitten we aan verschillende tafels.”