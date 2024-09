Directie Anderlecht zet ook Jesper Fredberg in de wind: nog één kans

Met het ontslag van Brian Riemer breekt een nieuwe fase aan in de wederopbouw van Anderlecht. De druk komt nu vooral te liggen bij Jesper Fredberg, de CEO Sports van de club. Fredberg krijgt nog één kans van het bestuur om met de aanstelling van een nieuwe trainer het tij te keren.

Riemers vertrek is deels te verklaren door de teleurstellingen van het voorgaande seizoen, waarin Anderlecht ondanks een sterke uitgangspositie in de play-offs uiteindelijk faalde. Het verlies tegen Club Brugge werd een symbool voor het seizoen dat ooit de wederopstanding van de club had moeten markeren.

Aan het begin van het nieuwe seizoen bleek al snel dat er op spelniveau geen grote vooruitgang was geboekt. Dit riep de vraag op of dit aan Riemers kwaliteiten lag, of aan de spelerskern die Jesper Fredberg had samengesteld.

Fredberg zette alles in op het aantrekken van Christian Eriksen, maar toen dat mislukte, had hij geen plan B. Dit leidde tot kritiek, ook van mede-eigenaar Marc Coucke, die suggereerde dat er wel middelen waren voor een transfer.

Ondanks Fredbergs geloof in de kwaliteit van de huidige kern, blijken sommige van zijn keuzes tegen te vallen. Spelers zoals Simic en Zanka hebben tot nu toe weinig indruk gemaakt, en ook Dolberg en Dreyer halen niet hun niveau van vorig jaar.

Het middenveld mist creativiteit, met Verschaeren en Leoni die niet het gewenste niveau halen. Nu Riemer is vertrokken, komt Fredberg zelf onder toenemende druk te staan. Hoewel hij nog het vertrouwen van het bestuur heeft, is zijn speelruimte beperkt. De komende weken worden cruciaal, niet alleen voor de prestaties van het team onder interim-trainer David Hubert, maar ook voor de toekomst van Fredberg.